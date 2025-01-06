Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин встретил Рождество вместе с бойцами СВО, их семьями и волонтерами

Путин встретил Рождество вместе с бойцами СВО, их семьями и волонтерами

На праздничном богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве вместе с президентом РФ Владимиром Путиным присутствовали участники и ветераны спецоперации, их семьи, а также волонтеры.

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