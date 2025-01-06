Путин встретил Рождество вместе с бойцами СВО, их семьями и волонтерами

На праздничном богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве вместе с президентом РФ Владимиром Путиным присутствовали участники и ветераны спецоперации, их семьи, а также волонтеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии