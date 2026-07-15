В Кремле прокомментировали санкции ЕС против российского мессенджера «Макс»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал введение санкций Евросоюзом в отношении российского мессенджера «Макс», отметив, что такие меры являются абсурдными и отражают репрессивный характер подхода европейских государств.
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