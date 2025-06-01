Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Светлана Ефименко
    со слов мигрантов РУССКИХ ВООБЩЕ НИ КОГДА НЕ БЫЛО СВОЕЙ ЗЕМЛИ!ВСЕ ИХ ВСЕ ОНИ ЗАВОЕВЫВАЛИ ЭТИ ЗЕМЛИ! ВСЕ ВОКРУГ КОЛХОЗ...«Погрузим мигрант...
  • Евгений Алексеенко
    Лишать гражданства надо наших чиновников от власти,вот где основные враги Государства!«Езжай в кишлак!»...
  • Сергей Oблезов
    Идиот! Перетягивать, чтобы они потом стреляли нам в спину ?Предавать это у них в крови, за деньги они и мать способны...Нужно перетягиват...

"В цыганских посёлках по всей стране праздник": Zergulio возмутили предложения Верховного суда. Будем ходить по шприцам?

"В цыганских посёлках по всей стране праздник": Zergulio возмутили предложения Верховного суда. Будем ходить по шприцам?

ИА Новороссия Оперативники уголовного розыска и дознаватели не находят слов. А адвокаты и правозащитники уже ликуют, несмотря на то, что инициатива Верховного суда должна еще получить официальный отзыв правительства и пройти три слушания в Госдуме.

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