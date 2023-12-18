Ледовый фестиваль ангелов и архангелов пройдёт в Ижевске тринадцатый раз

Ижевск. Удмуртия. XIII Ледовый фестиваль ангелов и архангелов (0+) пройдёт в Ижевске на Крещение. Как сообщили организаторы мероприятия в соцсетях, он состоится с 7 по 19 января 2024 года на нескольких площадках города.