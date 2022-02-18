В Кемеровской области полицейские помогли водителю грузовика в сложной ситуации на дороге

В вечернее время на 498-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» сотрудники ГИБДД ОМВД России по Тяжинскому муниципальному округу обратили внимание на грузовой автомобиль ГАЗ «Валдай» с включенной аварийной сигнализацией.
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