Сиротам из Евпатории достались квартиры путем жеребьевки

В Евпатории прошла жеребьевка по распределению жилья сиротам. В рамках заседания прошла жеребьевка по распределению жилых помещений, предоставляемых из специализированного жилищного фонда, в ходе которой 9 квартир распределилось между детьми-сиротами путем случайного выбора.