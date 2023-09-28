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Сиротам из Евпатории достались квартиры путем жеребьевки

Сиротам из Евпатории достались квартиры путем жеребьевки

В Евпатории прошла жеребьевка по распределению жилья сиротам.      В рамках заседания прошла жеребьевка по распределению жилых помещений, предоставляемых из специализированного жилищного фонда, в ходе которой 9 квартир распределилось между детьми-сиротами путем случайного выбора.

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