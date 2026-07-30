США рекордно потратятся на оружие из-за Ирана и Украины

Армия США заключила c компанией Lockheed Martin рекордный контракт на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чтобы восполнить истощившиеся запасы из-за конфликта с Ираном и помощи Украине.
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