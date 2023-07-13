По итогам первого полугодия 2023 года Турция обогнала Белоруссию по ввозу товаров в Россию. На первом месте при этом остается Китай, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие данные.
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