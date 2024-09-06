Трамп: Путин заявил, что поддерживает Харрис, и я не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу Координатор Белого дома по коммуникациям адмирал Кирби потребовал от России «не вмешиваться в американские выборы» и даже не рассуждать на тему о том, какой кандидат выгоден, а какой не выгоден России.