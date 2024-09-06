Трамп: Путин заявил, что поддерживает Харрис, и я не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу Координатор Белого дома по коммуникациям адмирал Кирби потребовал от России «не вмешиваться в американские выборы» и даже не рассуждать на тему о том, какой кандидат выгоден, а какой не выгоден России.
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ШН
Шеин Никита
Кирби, требовать у своей кирбихи будешь!
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16 час.
Александр Пятнистый
а что такое кирби? Почему мне не представился? Я требую, чтобы всякие кирби, прежде чем раскрывать свою помойку, сначала представились мне и спросили разрешения открыть рот, а потом уже пытались треьовать что-либо
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16 час.
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