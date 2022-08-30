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Хинштейн резко осадил злословящих о смерти Горбачева

Хинштейн резко осадил злословящих о смерти Горбачева

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что не может разделить чувства тех людей, которые стали злословить после появления новостей о кончине первого президента СССР Михаила Горбачева.

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