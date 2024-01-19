Трижды лучший

Житель Салехарда Владимир Варга стал победителем в конкурсе на звание «Лучший народный дружинник». Он же стал лучшим сразу в трёх номинациях: «Лучший народный дружинник», «Лучший народный дружинник в сфере физической подготовки» и «Лучший народный дружинник по индивидуальным показателям».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии