Китай анонсировал большие военные учения с Россией

Китай объявил в понедельник о совместных военных учениях с Россией. Они пройдут уже в сентябре. Отмечается, что военно-морские и военно-воздушные силы Пекина примут участие в учениях «Север-Джойнт-2024» в небе, акватории Японского и Охотского морей, у берегов России.