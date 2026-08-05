Трамп предупредил об угрозе социализма для США к концу года

Дональд Трамп в Лас-Вегасе предостерег своих сторонников об угрозе социализма со стороны демократов. Он поднял вопрос о частной собственности и критиковал кандидата в сенат Абдула Эль-Сайеда за его взгляды и негативное отношение к Израилю.
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