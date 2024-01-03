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10 идей для новогодних каникул

10 идей для новогодних каникул

Агата, Лена и Гена подскажут, чем заняться в праздники всей семьей. 123RF/legion-media.ru Проведите каникулы так, чтобы ощущение праздника было с вами все эти дни, а впечатления вдохновляли на свершения в новом году.

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