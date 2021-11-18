Энтони Дэвис: «Лейкерс» надо приспосабливаться к игре без травмированных»

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис после поражения от «Бакс» (102:109) заявил, что отсутствие нескольких травмированных игроков нельзя считать оправданием.

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