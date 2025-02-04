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День встречи выпускников.

День встречи выпускников.

1 февраля 2025 года наша школа традиционно распахнула двери для выпускников разных лет. Этот праздник подарил возможность вернуться в прошлое, встретиться с теми, с кем вместе вырос, с кем сидел за одной партой, выступал на школьных вечерах и даже прогуливал уроки.

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