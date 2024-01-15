Алиев захотел лишить Армению армии: Пашинян выступил с ответным предложением

Глава кабмина ответил на заявления Азербайджана по поводу приобретения Арменией вооруженияПремьер-министр Армении заметил, что в последнее время Ильхам Алиев озвучивает новые территориальные претензии к армянам и в то же время обвиняет Ереван в покупке оружия у Франции и Индии.