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Алиев захотел лишить Армению армии: Пашинян выступил с ответным предложением

Алиев захотел лишить Армению армии: Пашинян выступил с ответным предложением

Глава кабмина ответил на заявления Азербайджана по поводу приобретения Арменией вооруженияПремьер-министр Армении заметил, что в последнее время Ильхам Алиев озвучивает новые территориальные претензии к армянам и в то же время обвиняет Ереван в покупке оружия у Франции и Индии.

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