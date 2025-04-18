Дачников предупредили о штрафах за сорняки на участке

За сорняки на дачном участке можно получить штраф. Об этом россиян предупредила доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева в разговоре с aif.
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