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В Магаданской области в рамках всероссийской акции «8 Марта – В каждый Дом» полицейские вручили весенние цветы колымчанкам

В Магаданской области в рамках всероссийской акции «8 Марта – В каждый Дом» полицейские вручили весенние цветы колымчанкам

Сотрудники Отделения МВД России по Ольскому району при поддержке членов Общественного совета при Отделении поздравили жительниц городского округа с Международным женским днём.

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