Исполнительное производство об аресте имущества экс-главы «Роснано» В базе данных ФССП указано, что должником является Чубайс Анатолий Борисович, а исполнительное производство открыто 17 апреля 2025 года.
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Исполнительное производство об аресте имущества экс-главы «Роснано» В базе данных ФССП указано, что должником является Чубайс Анатолий Борисович, а исполнительное производство открыто 17 апреля 2025 года.
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