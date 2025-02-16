5 самых вопиющих ошибок в советских учебниках истории

В школьном образовании СССР реальные факты иискажались в угоду марксистко-ленинскому учению. Это отразилось в тексте «Краткого курса истории СССР» – первого советского учебника отечественной истории для школьников 3-4 классов, вышедшего в 1937 году пятимиллионным тиражом под редакцией Андрея Шестакова.
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