5 самых вопиющих ошибок в советских учебниках истории

В школьном образовании СССР реальные факты иискажались в угоду марксистко-ленинскому учению. Это отразилось в тексте «Краткого курса истории СССР» – первого советского учебника отечественной истории для школьников 3-4 классов, вышедшего в 1937 году пятимиллионным тиражом под редакцией Андрея Шестакова.