Постпред РФ при ОЗХО: Запад готовится выдвинуть обвинения против Москвы в применении химоружия

Страны Запада намерены обвинить Россию в применении химического оружия. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол в Гааге Владимир Тарабрин в понедельник, 16 июля.
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