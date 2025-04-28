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Пудов день на 28 апреля: Чем примечателен народный праздник, традиции и приметы

Пудов день на 28 апреля: Чем примечателен народный праздник, традиции и приметы

У верующих это время почитания апостолов-мучеников от 70-ти — Аристарха, Пуда и Трофима.Православная церковь в понедельник 28 апреля вспоминает апостолов-мучеников, в этот день принято в молитвах просить их о спасении души, избавлении от тяжёлых телесных и моральных страданий, помощи в сложных жизненных ситуациях.

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