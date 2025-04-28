Пудов день на 28 апреля: Чем примечателен народный праздник, традиции и приметы

У верующих это время почитания апостолов-мучеников от 70-ти — Аристарха, Пуда и Трофима.Православная церковь в понедельник 28 апреля вспоминает апостолов-мучеников, в этот день принято в молитвах просить их о спасении души, избавлении от тяжёлых телесных и моральных страданий, помощи в сложных жизненных ситуациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии