Пудов день на 28 апреля: Чем примечателен народный праздник, традиции и приметы

У верующих это время почитания апостолов-мучеников от 70-ти — Аристарха, Пуда и Трофима.Православная церковь в понедельник 28 апреля вспоминает апостолов-мучеников, в этот день принято в молитвах просить их о спасении души, избавлении от тяжёлых телесных и моральных страданий, помощи в сложных жизненных ситуациях.