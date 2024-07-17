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Экономика Украины и война: электрические бунты, лишние инвалиды и война с "Мелитопольской черешней"

Экономика Украины и война: электрические бунты, лишние инвалиды и война с "Мелитопольской черешней"

© коллаж Украина.РуСегодня 2K прочитали Середина июля прошла под знаком начавшихся электрических бунтов в разных городах Украины, попыток киевской власти оспорить права России на бренд мелитопольской черешни, а также желания избавиться от ненужных инвалидов.

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