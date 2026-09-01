БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новейшая бомба из США GBU-75 с реактивным двигателем, возможно, применена ВСУ

Новейшая бомба из США GBU-75 с реактивным двигателем, возможно, применена ВСУ

В ходе удара по Донецку, как сообщает "Военный осведомитель", совместно с крылатыми ракетами SCALP‑EG (известными также как Storm Shadow) могла применяться новая американская модификация авиабомбы с реактивным двигателем - GBU‑75 JDAM‑LR.

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