Новейшая бомба из США GBU-75 с реактивным двигателем, возможно, применена ВСУ

В ходе удара по Донецку, как сообщает "Военный осведомитель", совместно с крылатыми ракетами SCALP‑EG (известными также как Storm Shadow) могла применяться новая американская модификация авиабомбы с реактивным двигателем - GBU‑75 JDAM‑LR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии