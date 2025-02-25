Рязанская Госавтоинспекция проводит рейд по проверке использования ремней безопасности

Проверять использование ремней безопасности будут и у водителей транспорта, и у их пассажиров. Использование ремней серьезно снижает риски при возникновении дорожно-транспортных происшествий, способно предотвратить смертельные травмы.
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