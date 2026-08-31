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Смертельный круиз: как погиб пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов»

Смертельный круиз: как погиб пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов»

31 августа 1986 года пароход «Адмирал Нахимов» вышел в круиз по Чёрному морю. Маршрут начинался в порту Новороссийска.

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