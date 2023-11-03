Почему русских невозможно победить?

Во всех западных фильмах солдаты спасают свои задницы, а наши солдаты спасают свои души. И ещё - нет ничего лучше, чем отдать жизнь свою за други своя.

Юрий Николаев

Хорошо сказано. Почему Русский Воин всегда одерживал верх над ворогом? А за что бился Русский Воин? За Царя! За ОТЕЧЕСТВО!!! А потом ___ За РОДИНУ!!! За Сталина!!! ГЕЙропе, пиндосам и всякой падали НУ НЕ ПОНЯТЬ этого! У них на первом плане ДЕНЬГИ. У нас на первом плане ОТЕЧЕСТВО, РОДИНА! За что сейчас воюют наши Воины Богатыри? За РОССИЮ! За Народ России! За семью, за дочку с сыном, за супругу, за маму с папой! За что они воюют? Да всё же банально просто___За зелёную макулатуру!