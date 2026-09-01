Суд в Подмосковье оштрафовал четырех охотников за убийство лося

В Подмосковье суд назначил пятерым фигурантам штрафы от 600 до 700 тысяч рублей за незаконную охоту на лося.
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