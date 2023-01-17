Леди Mail.ru

129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    К чему эта стаатья? Зачем нам знать как живут предатели?Загадочная болезн...
  • Вовладар Даров
    Кому это интересно? С какой целью вы вбрасываете эту информацию,?Загадочная болезн...
  • Геннадий Бережнов
    Автор, сегодня много тем гораздо важнее жизни сбежавшей. Займитесь делом!Загадочная болезн...

Этично и роскошно: 12 очень красивых экошуб

Этично и роскошно: 12 очень красивых экошуб

Этично и роскошно: 12 очень красивых экошубНатуральный мех все больше становится приметой прошлого: модные дома отказываются от использования этого материала, а осознанные потребители если и приобретают натуральные шубы, то только винтажные, с рук.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх