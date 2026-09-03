Туризм и География
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Туризм и География

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Невидимая угроза под водой: история одной находки на дальнем берегу

Есть вещи, которые замечаешь не сразу. Иногда нужно провести на воде несколько часов, чтобы понять: тишина бывает обманчивой, а спокойная гладь может скрывать то, о чём не догадываешься, пока не подойдёшь ближе.

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