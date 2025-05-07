Хотела взорвать силовиков и скрыться в никабе. Нужен ли России запрет религиозной одежды?

Ирина

Хиджаб Ты хочешь доказывать миру свою правоверность? Ты думаешь, что без хиджаба ты, как без трусов? Нет, девочка, это не наша моральная ценность А я ведь за ценности, знаешь, бороться готов! Своим мусульманством на людях кичится не стоит. У нас так не принято, ты уж хозяев уважь! Религия для человека, конечно, святое. Но целая форма одежды - опасная блажь. Свою принадлежность к религии наш соплеменник Пиарить считает нескромным, сама погляди: По форме у нас одевается только священник, А все остальные свой крестик хранят на груди. Не нужно мне пафосно петь про закон шариата, Я вижу, как гордо в хиджабе торчит голова! Ведь ты же гуляешь одна, без отца и без брата! И ты же мне по-европейски качаешь права! Вот дома ты можешь носить полицейскую форму. Прозрачные трусики и медицинский халат, И шлем крестоносца, и рясу, и прочий перформанс, А здесь не устраивай религиозный парад. Ну, хочешь, надень неприметный кулон или брошку. Как ходит Абрам со своей иудейской звездой. Пойми, только кажется, будто бы всё понарошку, А кончиться запросто может реальной бедой! От розни в одежде к конфликтам дорожка прямая! По этой дорожке, возможно, дойдем и до драм! Ах, ты далека от политики? Я понимаю... Так просто прими, что в России – хиджабы – харам!