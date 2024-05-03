Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Почему до сих пор не забили батогами эту скотину.Нанёс удар ногой ...
  • Ed Red
    Чубайс и научная деятельность в любой сфере совместимы только на платформе жульничества, но обильно политое госбюджет...Чубайс в новом ам...
  • Erl Schweizer
    "Русские повернули в другую сторону, у Украины - новая "победа". Что происходит на фронте СВО". "Русская армия продол...Русские повернули...

Ученые придумали способ борьбы с клещами

Ученые придумали способ борьбы с клещами

Исследование показало, что феромоны муравьев эффективно отпугивают паразитов.Группа ученых из лаборатории Gries Lab Университета Саймона Фрейзера под руководством Клэр Гудинг совершила прорывное открытие, которое может стать спасительным для человечества в борьбе с клещами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх