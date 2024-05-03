Ученые придумали способ борьбы с клещами

Исследование показало, что феромоны муравьев эффективно отпугивают паразитов.Группа ученых из лаборатории Gries Lab Университета Саймона Фрейзера под руководством Клэр Гудинг совершила прорывное открытие, которое может стать спасительным для человечества в борьбе с клещами.
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