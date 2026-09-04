Почему трикотаж стал символом женского комфорта: история материала, который изменил моду

Есть одежда, которую мы замечаем, и есть та, которую почти не замечаем вовсе. Трикотаж относится ко второй категории — пока не вспоминаешь, насколько сильно он изменил представление о том, какой вообще может быть женская одежда.
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