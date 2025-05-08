Врач Исаев: в день можно около 250 мл пива, 30 мл крепкого алкоголя или 100 мл вина

Безопасной дозы алкоголя не существует, однако если пытаться высчитать "относительно безопасные" дозы алкоголя, то в день можно пить 250 мл пива, 30 мл крепкого спиртного и 100 мл сухого вина, рассказал "Газете.
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