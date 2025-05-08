Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Здоровцева
    Теперь она стала стилистка?Стилистка Татьяна...
  • Людмила Харькова
    Наши бойцы еще во время войны говаривали: Кто последний в драку влезает , тот больше всех и привирает! Что сейчас Тра...Трамп: США больше...
  • Россиянин
    Мужика надо иметь что бы дырку заткнуть , а не мужиков.Телеведущая Водон...

Врач Исаев: в день можно около 250 мл пива, 30 мл крепкого алкоголя или 100 мл вина

Врач Исаев: в день можно около 250 мл пива, 30 мл крепкого алкоголя или 100 мл вина

Безопасной дозы алкоголя не существует, однако если пытаться высчитать "относительно безопасные" дозы алкоголя, то в день можно пить 250 мл пива, 30 мл крепкого спиртного и 100 мл сухого вина, рассказал "Газете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх