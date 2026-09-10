Средиземноморье на пороге грозы? В Анкаре обеспокоены расширением военного сотрудничества Греции с Израилем

«Греции следует понимать, что Турция не намерена захватывать территории других стран, но и не намерена позволять кому бы то ни было нарушать свои права.
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