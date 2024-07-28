От смартфона к суперкару: как бренды электроники создают свои автомобили

Все чаще появляются электромобили от именитых производителей электроники. Разбираемся, почему бренды, специализирующиеся на смартфонах и смарт-часах, сегодня работают над созданием прежде не имевших отношения к диджиталу продуктов.
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