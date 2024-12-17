EHT приближается к крупному плану черной дыры: от общего плана к детальному изучению черных дыр и джетов

А вы когда-нибудь задумывались о том, что происходит в самом сердце галактик? Там, где гравитация достигает невероятных пределов, а энергия бьет ключом? Речь идет об активных галактических ядрах (АЯГ), в которых сверхмассивные черные дыры (СМЧД) питаются окружающим веществом, выбрасывая мощные джеты — струи плазмы, достигающие межгалактических масштабов.