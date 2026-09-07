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FT: Россия может получить контроль над третью мировой добычи урана

FT: Россия может получить контроль над третью мировой добычи урана

Газета Financial Times со ссылкой на аналитиков Центра стратегического преимущества (CSA) опубликовала прогноз, согласно которому Россия в ближайшие 15 лет может получить контроль над третью мировой добычи урана.

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