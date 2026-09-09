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Винисиус напакостил «Реалу», брата Мбаппе удалили за хамство. Обзор первых матчей ЛЧ

Винисиус напакостил «Реалу», брата Мбаппе удалили за хамство. Обзор первых матчей ЛЧ

Насыщенный игровой день!Новый сезон Лиги чемпионов наконец-то стартовал! И уже в первый игровой день мы увидели сразу три матча с пятью забитыми мячами, а еще очередные голы главных бомбардиров Европы и победы фаворитов, которым, впрочем, далеко не везде пришлось легко.

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