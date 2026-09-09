Винисиус напакостил «Реалу», брата Мбаппе удалили за хамство. Обзор первых матчей ЛЧ

Насыщенный игровой день!Новый сезон Лиги чемпионов наконец-то стартовал! И уже в первый игровой день мы увидели сразу три матча с пятью забитыми мячами, а еще очередные голы главных бомбардиров Европы и победы фаворитов, которым, впрочем, далеко не везде пришлось легко.