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Регионы России

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Прокуратура Краснодарского края организовала горячую линию для пострадавших от ночной атаки набережной Сочи

Прокуратура Краснодарского края организовала горячую линию для пострадавших от ночной атаки набережной Сочи

Прокуратура Краснодарского края запустила горячую линию для жителей и гостей Сочи, пострадавших в результате ночной атаки безэкипажных катеров, произошедшей с 9 на 10 сентября.

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