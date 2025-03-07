Синдром внезапного отвращения как учёные объясняют его появления у супругов

Чувства — это иррациональная сфера, в которой все порой происходит не так, как должно быть. Довольно часто мужчины и женщины без памяти влюбляются в некрасивых и болезненных людей, отталкивая или игнорируя привлекательных, умных и здоровых потенциальных партнеров.