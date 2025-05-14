В приграничном с Пакистаном Пенджабе предложили создать ополчение

В 2000 деревнях индийского штата Пенджаб, которые расположены в приграничной с Пакистаном зоной, необходимо учить молодежь обращаться с оружием для помощи полиции и военным, заявил депутат Ассамблеи штата Партап Сингх Баджва, сообщает 14 мая газета The Indo Times.