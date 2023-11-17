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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев остался без очков в 5 матчах подряд за «Вегас». У него 11 бросков и «минус 3» на отрезке

23-летний россиянин не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:5).

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