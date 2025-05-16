Прокуратура показала видео с девушкой, угрожавшей офису микрозаймов в Москве

Задержание нападавшей на офис микрозаймов. Обложка © Telegram / SHOT Московская показала видео с девушкой, которая угрожала устроить взрыв в отделении кредитной организации на Пролетарском проспекте в столице.
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