"Мощь США оказалась отнюдь не безоговорочна"

"Блицкриг" хуситов и топтание в Ормузском проливе заставляют роптать ближневосточных союзников США и демонстрирует Китаю и России пределы американского военного могущества.
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Неужели после событий на Ближнем Востоке Америка обратится за помощью к России и Китаю? В прочем все идет к этому: америкосам не справиться с Ираном, да еще хуситы хорошо подливают масла в огонь. Только Израиль кочевряжется еще, но это ненадолго. Израиль сотрут с лица земли в скором будущем.