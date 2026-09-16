Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 914 подписчиков

"Мощь США оказалась отнюдь не безоговорочна"

"Мощь США оказалась отнюдь не безоговорочна"

  "Блицкриг" хуситов и топтание в Ормузском проливе заставляют роптать ближневосточных союзников США и демонстрирует Китаю и России пределы американского военного могущества.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Анна Зареченская
Анна Зареченская

Неужели после событий на Ближнем Востоке Америка обратится за помощью к России и Китаю? В прочем все идет к этому: америкосам не справиться с Ираном, да еще хуситы хорошо подливают масла в огонь. Только Израиль кочевряжется  еще, но это ненадолго. Израиль сотрут с лица земли в скором будущем.