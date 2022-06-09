Министр обороны России поздравил выпускников высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования

Министр обороны России поздравил выпускников высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования

Министр обороны России поздравил выпускников высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования .

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