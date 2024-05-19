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ЕС ужесточает правила ввоза кошек и собак из России и Белоруссии

ЕС ужесточает правила ввоза кошек и собак из России и Белоруссии

Евросоюз решил ужесточить правила ввоза домашних животных в ЕС с территории России и Белоруссии. Для перемещения собак и кошек на территорию европейского сообщества, в том числе транзитом, потребуется тест на антитела к бешенству, сделанный в аккредитованной лаборатории.

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