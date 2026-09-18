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FiNE NEWS

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Charli XCX зажгла в Playboy: певица показала дерзкие образы и зарядила всех энергией

Когда Charli XCX решает сделать что-то, она делает это по полной! Британская певица, чье настоящее имя Шарлотта Эмма Эйтчисон, недавно блеснула в самом смелом формате — она снялась для легендарного Playboy.

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