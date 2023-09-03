Тянули долго. "Нобелевский лауреат" Муратов попал в позорный список

Алексей Горшков

Я думаю - пока недостаточно используется ст.275 УК РФ - "Государственная измена",хотя ОБЪЕКТИВНО в действиях большинства "убежальцев" и разновсяческих "ждунов" и "спящих", ЕЁ СОСТАВ ЕСТЬ,хотя бы в части: "...оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации". Я следователем работал - там научился определять, в каких поступках ЕСТЬ состав преступления,а в каких - НЕТ !!! По-моему, "ИНОАГЕНСТВО" - это ПОЛУМЕРА,причём - насколько я понимаю - даже некая "ОТМАЗКА" для предателей - в его деяниях ОБЪЕКТИВНО ЕСТЬ ГОСИЗМЕНА - а он уже за те же самые действия штраф заплатил! За одно и то же дважды не наказывают - получается,наказание за это - некая ИНДУЛЬГЕНЦИЯ от привлечения за госизмену! Сдаётся мне,что к СУДАМ, как к таковым - спецслужбам присмотреться надо! Больно уж решения их "загадоШные"! Мера пресечения сейчас санкционируется судом - и что мы видим? На индивиде "пробы ставить негде", его мотивированно ловят - чтобы СУД...ОТПУСТИЛ ЕГО под подписку о невыезде или домашний арест! ПЛЕВАЛИ эти деятели на такие "плюшевые" меры пресечения,и валят за границу! Пример - Соболь! СУДЫ же выносят э-э...СТРАННЕЙШИЕ приговоры! Меня интересовало - пока Навального не посадили,у него было НЕСКОЛЬКО УСЛОВНЫХ СУДИМОСТЕЙ !!! ЭТО КАК ?! Сам смысл условной судимости как раз в том, что если условно судимый "накосячит" - то его АВТОМАТИЧЕСКИ в тюрьму сажают по - переставшей быть УСЛОВНОЙ - судимости. Так что условная судимость В ПРИНЦИПЕ должна быть ПЕРВОЙ,она же и ПОСЛЕДНЕЙ - ЕДИНСТВЕННОЙ !!! А НЕОДНОКРАТНО УСЛОВНО СУДИМЫЙ Навальный в Германию летал! Ещё один пример. Осудили Белоцерковскую (которая "В рот круглый год"). Её,естественно,СУД оставляет на свободе,она - само собой - валит за границу. Её имущество конфисковано,но по решению ОПЯТЬ-ТАКИ СУДА,через некоторое время передаётся её родственникам! Насколько я знаю,если имущество конфисковано - оно уже ГОСУДАРСТВЕННОЕ,а не Белоцерковской или её родственников! ПО КАКОМУ ПРАВУ райсуд распоряжается государственным имуществом? Судебную систему,конечно,не переделаешь, во всяком случае - на первых порах,хотя лично я считаю, что ДАВНО ПОРА, НО(!) зачем же тупо "в лоб" идти? На каждого конкретного судью ведь можно свои рычаги воздействия найти! Как американцы поступили,когда поняли,что "в лоб" Аль-Капоне не возьмёшь? Посадили его за неуплату налогов! И в каждом из судей - УВЕРЕН есть,за что ухватиться!