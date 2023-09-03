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Тянули долго. "Нобелевский лауреат" Муратов попал в позорный список

Тянули долго. "Нобелевский лауреат" Муратов попал в позорный список

Наконец-то произошло событие, узнав о котором, я уверен, многие удивлено спросили: только сейчас? Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов признан иноагентом.

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Комментарии
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Сергей Росси
Письков еще тот прощелыга...
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3 час.
Сергей Росси
КУда тебя понесло то ? Ты совсем бабка что-ли ? Уже не помнишь для чего унитаз в квартире ? Ау...
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3 час.
Алексей Горшков
Я думаю - пока недостаточно используется ст.275 УК РФ - &quot;Государственная измена&quot;,хотя ОБЪЕКТИВНО в действиях большинства &quot;убежальцев&quot; и разновсяческих &quot;ждунов&quot; и &quot;спящих&quot;, ЕЁ СОСТАВ ЕСТЬ,хотя бы в части: &quot;...оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации&quot;. Я следователем работал - там научился определять, в каких поступках ЕСТЬ состав преступления,а в каких - НЕТ !!! По-моему, &quot;ИНОАГЕНСТВО&quot; - это ПОЛУМЕРА,причём - насколько я понимаю - даже некая &quot;ОТМАЗКА&quot; для предателей - в его деяниях ОБЪЕКТИВНО ЕСТЬ ГОСИЗМЕНА - а он уже за те же самые действия штраф заплатил! За одно и то же дважды не наказывают - получается,наказание за это - некая ИНДУЛЬГЕНЦИЯ от привлечения за госизмену! Сдаётся мне,что к СУДАМ, как к таковым - спецслужбам присмотреться надо! Больно уж решения их &quot;загадоШные&quot;! Мера пресечения сейчас санкционируется судом - и что мы видим? На индивиде &quot;пробы ставить негде&quot;, его мотивированно ловят - чтобы СУД...ОТПУСТИЛ ЕГО под подписку о невыезде или домашний арест! ПЛЕВАЛИ эти деятели на такие &quot;плюшевые&quot; меры пресечения,и валят за границу! Пример - Соболь! СУДЫ же выносят э-э...СТРАННЕЙШИЕ приговоры! Меня интересовало - пока Навального не посадили,у него было НЕСКОЛЬКО УСЛОВНЫХ СУДИМОСТЕЙ !!! ЭТО КАК ?! Сам смысл условной судимости как раз в том, что если условно судимый &quot;накосячит&quot; - то его АВТОМАТИЧЕСКИ в тюрьму сажают по - переставшей быть УСЛОВНОЙ - судимости. Так что условная судимость В ПРИНЦИПЕ должна быть ПЕРВОЙ,она же и ПОСЛЕДНЕЙ - ЕДИНСТВЕННОЙ !!! А НЕОДНОКРАТНО УСЛОВНО СУДИМЫЙ Навальный в Германию летал! Ещё один пример. Осудили Белоцерковскую (которая &quot;В рот круглый год&quot;). Её,естественно,СУД оставляет на свободе,она - само собой - валит за границу. Её имущество конфисковано,но по решению ОПЯТЬ-ТАКИ СУДА,через некоторое время передаётся её родственникам! Насколько я знаю,если имущество конфисковано - оно уже ГОСУДАРСТВЕННОЕ,а не Белоцерковской или её родственников! ПО КАКОМУ ПРАВУ райсуд распоряжается государственным имуществом? Судебную систему,конечно,не переделаешь, во всяком случае - на первых порах,хотя лично я считаю, что ДАВНО ПОРА, НО(!) зачем же тупо &quot;в лоб&quot; идти? На каждого конкретного судью ведь можно свои рычаги воздействия найти! Как американцы поступили,когда поняли,что &quot;в лоб&quot; Аль-Капоне не возьмёшь? Посадили его за неуплату налогов! И в каждом из судей - УВЕРЕН есть,за что ухватиться!
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